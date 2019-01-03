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Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Новости » Спорт    03.01.2019 - 14:54
Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Украинская теннисистка выиграла свой третий матч подряд

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победой завершила четвертьфинальный матч на турнире в Брисбене (Австралия) против 20 ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок, который длился 1 час 32 минуты, завершился со счетом 7:5, 6:3.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды. Счет личных встреч теперь 2: 1 в пользу украинского.

В полуфинале Цуренко сыграет против Наоми Осаки из Японии, которая ранее сегодня добыла победу над латвийкой Анастасией Севастовой (WTA 11).

До сих пор Леся и Наоми встречались лишь раз: в полуфинале 25-тысячника в Ирапуато-2014, тогда в двух сетах победила японка.

Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.

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