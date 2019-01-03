Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка выиграла свой третий матч подряд
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победой завершила четвертьфинальный матч на турнире в Брисбене (Австралия) против 20 ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Поединок, который длился 1 час 32 минуты, завершился со счетом 7:5, 6:3.
That's the match for @LTsurenko in Brisbane!— WTA (@WTA) January 3, 2019
Beats Kontaveit 7-5, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MkKKdfAIn8
Ранее теннисистки играли друг с другом дважды. Счет личных встреч теперь 2: 1 в пользу украинского.
Steady Tsurenko moves past Kontaveit into @BrisbaneTennis semifinals— WTA (@WTA) January 3, 2019
REPORT >>>https://t.co/RDf8KJQhun pic.twitter.com/tFrAQXEjAG
В полуфинале Цуренко сыграет против Наоми Осаки из Японии, которая ранее сегодня добыла победу над латвийкой Анастасией Севастовой (WTA 11).
До сих пор Леся и Наоми встречались лишь раз: в полуфинале 25-тысячника в Ирапуато-2014, тогда в двух сетах победила японка.
Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.