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Цуренко снялась с матча и пропустила Рыбакину в 1/2 финала в Словении

Фото: украинская теннисистка Леся Цуренко (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча на турнире WTA в Словении против Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WTA.

Сообщается, что таким образом Рыбакина без борьбы прошла в полуфинал. Соперницей чемпионки Уимблдона станет либо Ана Богдан (Румыния), либо Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Обновлено на 17:30

Как сообщили в Федерации тенниса Украины, Цуренко не вышла на игру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, на пути к четвертьфиналу украинка в квалификации турнира в словенском Портороже обыграла Габриэлу Русе из Румынии, после чего в 1/8 выбила россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.

В начале недели WTA обновила рейтинг. Цуренко и еще 3 украинки сохранили места в топ-100, а беременная экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула первую сотню.

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ТеннисСловения