Цуренко знялася з матчу і пропустила Рибакіну до 1/2 фіналу у Словенії

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з матчу на турнірі WTA у Словенії проти Олени Рибакіної, яка представляє Казахстан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WTA .

Як повідомили у Федерації тенісу України, Цуренко не вийшла на гру через проблеми зі здоров'ям.

Повідомляється, що таким чином Рибакіна без боротьби пройшла до півфіналу. Суперницею чемпіонки Вімблдона стане або Ана Богдан (Румунія), або Беатріс Хаддад-Майя (Бразилія).

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка у кваліфікації турніру у словенському Порторожі обіграла Габріелу Русі з Румунії, після чого у 1/8 вибила росіянку Єкатерину Олександрову у двох сетах.

На початку тижня WTA оновила рейтинг. Цуренко та ще 3 українки зберегли місця у топ-100, а вагітна екс-перша ракетка України Еліна Світоліна залишила першу сотню.

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