Цуренко сенсаційно вибила шосту ракетку світу на турнірі в Катарі

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, жінки

Жабер – Цуренко – 0:2 (3:6, 2:6)

Дебют зустрічі краще вдався титулованішій тунісці. Жабер із брейком швидко повела 3:1, але повністю заволодіти ініціативою не змогла. Ключовим став шостий гейм, коли Цуренко з десятої (!) спроби змогла набрати очко на подачі суперниці (3:3).

Отямитися від такого розвитку подій туніска не змогла. Натомість досвідчена українка впевнено взяла три гейми поспіль і закрила сет за 50 хвилин. Утім, фавориткою матчу залишалася Жабер.

Однак, Цуренко присоромила експертів і букмекерів із перших розіграшів другої партії. Зі старту сету вітчизняна тенісистка взяла чотири гейми поспіль і лише тоді дозволила тунісці розмочити рахунок. Та вже у восьмому геймі 34-річна українка з третьої спроби реалізувала матчбол і змусила Жабер пакувати валізи.

У наступному раунді Цуренко, найімовірніше, чекатиме ще одна іменита опонентка. Її суперниця визначиться в протистоянні хорватки Петри Мартіч і Наомі Осаки з Японії. Уродженка Рівненщини залишилася останньою представницею України в Досі.