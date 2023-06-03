UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цуренко розгромила суперницю з Канади й увійшла в четверте коло на Ролан Гаррос

Фото: Леся Цуренко, українська тенісистка (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українська тенісистка Леся Цуренко здобула чергову перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції "Ролан Гарроса". Наша спортсменка здолала суперницю з Канади Б'янку Андреєску на третьому колі, й вийшла на наступне.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/16 фіналу, жінки

Андреєску (Канада) - Цуренко (Україна) - 0:2 (1:6, 1:6)

Суперниця українки з високим рейтингом на цьому матчі раніше, до травми, була в топі туру, проте на двох сетах Цуренко впевнено її здолала. Після цього матчу з Андреєску представниця України вийшла у четверте коло French Open 2023.

Таким чином, 34-річна Цуренко змогла повторити свій найкращий результат турніру "Великого шолома" у Франції. Тоді, нагадаємо, уродженка Рівненської області дійшла до 1/8 фіналу мейджора в 2018 році. Там вона поступилася іспанці Мугурусі.

Тепер на четвертому колі суперницею Цуренка стане головна фаворитка чемпіонату Іга Швьонтек із Польщі. Ця спортсменка 3 червня у третьому колі "Ролан Гарроса" з рахунком 6:0, 6:0 здобула перемогу над тенісисткою з Китаю.

Нагадаємо, раніше, на 1/32 чемпіонату Франції "Ролан Гарроса", Цуренко на відмові суперниці вийшла у третій раунд.

Також повідомлялося, що 2 червня екс-перша ракетка України Еліна Світоліна вибила одну і вийшла на іншу росіянку на "Ролан Гаррос-2023".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис