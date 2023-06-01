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"Ролан Гаррос": Цуренко на відмові суперниці вийшла в третій раунд

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Париж, Четвер 01 червня 2023 21:22
"Ролан Гаррос": Цуренко на відмові суперниці вийшла в третій раунд Фото: Леся Цуренко пройшла двох опоненток у Парижі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Лесі Цуренко продовжилося друге коло Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/32 фіналу, жінки

Девіс – Цуренко – 0:1, відмова (3:6, 0:1)

Досвідчена тенісистка перемогла американку Девіс. Довго суперниці не запрягали, тож уже в дебюті двічі обмінялися брейками. Та поступово ініціативою заволоділа саме Цуренко. Зі ще двома брейками (проти одного в опонентки) вона вийшла на рубіж сет-пойнту.

У затяжному дев'ятому геймі уродженка Рівненщини таки схилила шальки терезів на власну користь. Цуренко вдалося закінчити гейм і сет із третьої спроби. Переможно вона розпочала і другу партію. Українка взяла подачу Девіс "під нуль".

Та продовження на корті цей локальний успіх не мав. Американська тенісистка відмовилася продовжувати боротьбу та знялася зі змагань. Цуренко ж достроково оформила вихід до 1/16 фіналу. Там її суперницею буде переможниця пари Андреєску – Наварро.

Якщо 34-річна українська тенісистка здолає і третє коло змагань, то повторить найкраще особисте досягнення на French Open. Цуренко дійшла до 1/8 фіналу мейджора в 2018 році. Там вона поступилася іспанці Мугурусі.

До слова, раніше Костюк у парному розряді вибила двох росіянок у 1/32 фіналу "Ролан Гарроса".

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