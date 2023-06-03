Цуренко разгромила соперницу из Канады и вошла в четвертый круг Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала очередную победу на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гарроса". Наша спортсменка одолела соперницу из Канады Бьянку Андрееску на третьем круге, и вышла на следующий.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка.
Roland Garros, 1/16 финала, женщины
Андрееску (Канада) - Цуренко (Украина) - 0:2 (1:6, 1:6)
Соперница украинки с высоким рейтингом на этом матче ранее, до травмы, была в топе тура, однако на двух сетах Цуренко уверенно ее одолела. После этого матча с Андрееску представительница Украины вышла в четвертый круг French Open 2023.
Таким образом, 34-летняя Цуренко смогла повторить свой лучший результат турнира "Большого шлема" во Франции. Тогда, напомним, уроженка Ровненской области дошла до 1/8 финала мэйджора в 2018 году. Там она уступила испанке Мугурусе.
Теперь на четвертом круге соперницей Цуренко станет главная фаворитка чемпионата Ига Швентек из Польши. Эта спортсменка 3 июня в третьем круге "Ролан Гарроса" со счетом 6:0, 6:0 одержала победу над теннисисткой из Китая.
Напомним, ранее, на 1/32 чемпионата Франции "Ролан Гарроса", Цуренко на отказе соперницы вышла в третий раунд.
Также сообщалось, что 2 июня экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила одну и вышла на другую россиянку на "Ролан Гарросе-2023".
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