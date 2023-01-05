Цуренко пробилася у півфінал турніру ITF в Австралії

W60 Canberra, 1/4 фіналу

Ліс – Цуренко – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Досвідчена українка взялася до справи з перших геймів. Із двома брейками вона в середині партії вже впевнено була попереду (4:1). І навіть програна власна подача не зупинила ривок Цуренко. 33-річна тенісистка відповіла ще одним брейком і закрила сет за півгодини.

Друга партія стала конкурентнішою. Суперниці зосередилися на своїх подачах. Коли ж за рахунку 4:3 на власну користь Ліс оформила брейк, то українська тенісистка відповіла взаємністю. Та все ж, дванадцятий гейм завершився ще однією невдачею для Цуренко, тож німкеня зрівняла рахунок за сетами.

Осічка не збила ритм українки. Вирішальна партія минула під її диктування. Цуренко виграла чотири гейми поспіль, а після невеликого перепочинку зворотним брейком закрила гейм, сет і матч.

У півфіналі представниця України зустрінеться з британкою Джоді Барредж. Матч запланований на 7 січня. У паралельному поєдинку натомість зійдуться Бултер (Сполучене Королівство) та американка Баптіст.