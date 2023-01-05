UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цуренко пробилася у півфінал турніру ITF в Австралії

Фото: Леся Цуренко за крок від фіналу в Канберрі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко продовжила боротьбу за трофей в австралійській Канберрі завдяки перемозі над Евою Ліс із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W60 Canberra, 1/4 фіналу

Ліс – Цуренко – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Досвідчена українка взялася до справи з перших геймів. Із двома брейками вона в середині партії вже впевнено була попереду (4:1). І навіть програна власна подача не зупинила ривок Цуренко. 33-річна тенісистка відповіла ще одним брейком і закрила сет за півгодини.

Друга партія стала конкурентнішою. Суперниці зосередилися на своїх подачах. Коли ж за рахунку 4:3 на власну користь Ліс оформила брейк, то українська тенісистка відповіла взаємністю. Та все ж, дванадцятий гейм завершився ще однією невдачею для Цуренко, тож німкеня зрівняла рахунок за сетами.

Осічка не збила ритм українки. Вирішальна партія минула під її диктування. Цуренко виграла чотири гейми поспіль, а після невеликого перепочинку зворотним брейком закрила гейм, сет і матч.

У півфіналі представниця України зустрінеться з британкою Джоді Барредж. Матч запланований на 7 січня. У паралельному поєдинку натомість зійдуться Бултер (Сполучене Королівство) та американка Баптіст.

До слова, напередодні Костюк пробилася в чвертьфінал турніру WTA 500 в Аделаїді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис