Цуренко пробилась в полуфинал турнира ITF в Австралии

W60 Canberra, 1/4 финала

Лес – Цуренко – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Опытная украинка приступила к делу с первых геймов. С двумя брейками она к середине партии уже уверенно была впереди (4:1). И даже проигранная собственная подача не остановила рывок Цуренко. 33-летняя теннисистка ответила еще одним брейком и закрыла сет за полчаса.

Вторая партия стала более конкурентной. Соперницы сосредоточились на своих подачах. Когда же при счете 4:3 в свою пользу Лпс оформила брейк, украинская теннисистка ответила взаимностью. И все же, двенадцатый гейм завершился еще одной неудачей для Цуренко, поэтому немка сравняла счет по сетам.

Осечка не сбила ритм украинки. Решающая партия прошла под ее диктовку. Цуренко выиграла четыре гейма подряд, а после небольшой передышки обратным брейком закрыла гейм, сет и матч.

В полуфинале представительница Украины встретится с британкой Джоди Барредж. Матч запланирован на 7 января. В параллельном поединке сойдутся Бултер (Соединенное Королевство) и американка Баптист.