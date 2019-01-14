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Цуренко пробилася до другого кола Australian Open

Новини » Спорт    14.01.2019 - 10:27
Цуренко пробилася до другого кола Australian Open
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Українка обіграла Катерину Александрову з Росії

Українка Леся Цуренко вийшла у друге коло турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), який стартував у Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

Тенісистка, що займає 24 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), обіграла росіянку Катерину Александрову з рахунком 6:4, 7:6 (6:4). Матч тривав 1 годину 31 хвилину.

У наступному раунді Цуренко зустрінеться з 17-річною американкою Амандою Анісімовій. Раніше тенісистки між собою не зустрічалися. Матч відбудеться 16 січня.

Цуренко виступає в Мельбурні дев'ятий рік поспіль. З 2014 по 2017 роки вона програвала вже у стартовому матчі. Кращим її результатом є вихід до третього кола в 2013 році.

Нагадаємо, що 15 січня свої перші матчі в Мельбурні проведуть ще три українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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