Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Украинка отдала сопернице лишь два гейма

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась во второй круг турнира серии Premiere Brisbane International, который стартовал в Австралии. Как сообщает портал "Большой теннис Украины", спортсменка одолела представительницу Румынии Микаэлу Бузарнеску со счетом 6:0, 6:2.

Украинка записала в свой актив п'пять брейков, при этом соперница не получила ни одного брейкпоїнта.

В августе Бузернеску во время поединка с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в Монреале получила серьезную травму и выбыла из тура на два месяца. Румынка продолжит выступление в Брисбене в парной сетке вместе с Надеждой Киченок.

Во втором круге Леся Цуренко встретится с 283 - ракеткой мира Кимберли Биррелл. 20-летняя австралийка на старте турнира победила седьмую сеяную Дар'ю Касаткину, а ранее в декабре стала обладательницей "wild card" на Australian Open