Цуренко пробилася в півфінал турніру в Брісбені

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Українська тенісистка виграла свій третій матч поспіль

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогою завершила чвертьфінальний матч на турнірі в Брісбені (Австралія) проти 20 ракетки світу Анетт Контавейт з Естонії. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок, який тривав 1 годину 32 хвилини, завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Раніше тенісистки грали одна з одною двічі. Рахунок особистих зустрічей тепер 2:1 на користь українки.

У півфіналі Цуренко зіграє проти Наомі Осаки з Японії, яка раніше сьогодні здобула перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (WTA 11).

Досі Леся і Наомі зустрічалися лише раз: у півфіналі 25-тисячника в Ірапуато-2014, тоді у двох сетах перемогла японка.

Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.