ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Цуренко пробилася в півфінал турніру в Брісбені

Новини » Спорт    03.01.2019 - 14:54
Цуренко пробилася в півфінал турніру в Брісбені
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Українська тенісистка виграла свій третій матч поспіль

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогою завершила чвертьфінальний матч на турнірі в Брісбені (Австралія) проти 20 ракетки світу Анетт Контавейт з Естонії. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок, який тривав 1 годину 32 хвилини, завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Раніше тенісистки грали одна з одною двічі. Рахунок особистих зустрічей тепер 2:1 на користь українки.

У півфіналі Цуренко зіграє проти Наомі Осаки з Японії, яка раніше сьогодні здобула перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (WTA 11).

Досі Леся і Наомі зустрічалися лише раз: у півфіналі 25-тисячника в Ірапуато-2014, тоді у двох сетах перемогла японка.

Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович. 

Визначилася перша півфіналістка турніру в Брісбені Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
Новини України АвстралияТенниссоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся