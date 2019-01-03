Цуренко пробилася в півфінал турніру в Брісбені

Українська тенісистка виграла свій третій матч поспіль
Друга ракетка України Леся Цуренко перемогою завершила чвертьфінальний матч на турнірі в Брісбені (Австралія) проти 20 ракетки світу Анетт Контавейт з Естонії. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Поєдинок, який тривав 1 годину 32 хвилини, завершився з рахунком 7:5, 6:3.
That's the match for @LTsurenko in Brisbane!— WTA (@WTA) January 3, 2019
Beats Kontaveit 7-5, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MkKKdfAIn8
Раніше тенісистки грали одна з одною двічі. Рахунок особистих зустрічей тепер 2:1 на користь українки.
Steady Tsurenko moves past Kontaveit into @BrisbaneTennis semifinals— WTA (@WTA) January 3, 2019
REPORT >>>https://t.co/RDf8KJQhun pic.twitter.com/tFrAQXEjAG
У півфіналі Цуренко зіграє проти Наомі Осаки з Японії, яка раніше сьогодні здобула перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (WTA 11).
Досі Леся і Наомі зустрічалися лише раз: у півфіналі 25-тисячника в Ірапуато-2014, тоді у двох сетах перемогла японка.
Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.