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Цуренко добыла путевку в третий круг Roland Garros


Украинке для победы понадобилось два дня

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась в третий раунд турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В матче второго круга 27 ракетка мира одолела 76 номер рейтинга сербку Александру Крунич. 

Матч был прерван вчера при счете 6:6 в третьем сете, сегодня он был доигран. Окончательный счет матча - 5:7, 7:5, 11:9.

В третьем круге Цуренко встретится с 3 ракеткой мира Симоной Халеп.

Напомним, японка Наоми Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.

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