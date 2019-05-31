Цуренко здобула путівку в третій коло Roland Garros

Друга ракетка України Леся Цуренко пробилася до третього раунду турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт змагань.

У матчі другого кола 27 ракетка світу здолала 76 номер рейтингу сербку Олександру Круніч.

Матч був перерваний вчора за рахунку 6:6 в третьому сеті, сьогодні він був дограний. Остаточний рахунок матчу - 5:7, 7:5, 11:9.

У третьому колі Цуренко зустрінеться з 3 ракеткою світу Сімоною Халеп.

Нагадаємо, японка Наомі Осака може втратити звання першої ракетки світу за підсумками Roland Garros.