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Цуренко преодолела стартовый раунд Roland Garros

Новости » Спорт    28.05.2019 - 19:44
Цуренко преодолела стартовый раунд Roland Garros
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Украинке потребовалось чуть больше часа для победы над Бушар

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела стартовый раунд турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Вторая ракетка Украины за две партии обыграла 77 номер мирового рейтинга канадку Эжени Бушар – 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут. Для соперниц это был четвертый очный поединок. Украинка сравняла счет личных встреч - 2:2. 

В следующем круге Цуренко встретится с победительницей пары Александра Крунич (Сербия, WTA 76) - Дарья Гаврилова (Австралия, WTA 61).

Напомним, выступление на Roland Garros продолжают украинки Элина Свитолина и Катерина Козлова, которые завтра, 29 мая, встретятся на корте между собой в матче второго раунда.

Ранее соревнования в Париже покинули Даяна Ястремская и Сергей Стаховский.

Стаховский не смог преодолеть стартовый круг на Roland Garros Ястремская потерпела поражение в своем дебютном матче на Roland Garros
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