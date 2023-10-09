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Цуренко на класі вибила росіянку на старті турніру в Китаї

Фото: Леся Цуренко зламала опір юної уродженки РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко здобула перемогу над російською тенісисткою Діаною Шнайдер у принциповому протистоянні першого кола Zhengzhou Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1-й раунд

Цуренко – Шнайдер – 2:0 (6:4, 6:2)

 

Досвідчена представниця України з брейком швидко спробувала піти у відрив (3:1). Утім, юна росіянка намагалася нав'язати конкуренцію і навіть вирівняла становище зі здобутим на подачі Цуренко пунктом (3:3). Розпочалася гра нервів, у якій сильнішою виявилася українська тенісистка.

Простіше для Цуренко склалася друга партія. Цього разу вона взяла три гейми зі старту (два брейки) та створила непоганий гандикап. Шнайдер намагалася опиратися, але згодом віддала ще одне очко на власній подачі.

Як наслідок, за якихось 30+ хвилин Цуренко вже подавала на матч. Українка майже ідеально зіграла на власній подачі, програвши росіянці лише один розіграш. Тож реалізувала матчбол четверта ракетка України з першої спроби.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з Донною Векіч. Хорватка в першому раунді здолала представницю Японії Хібіно. Призовий фонд турніру в Піднебесній склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, українка Світоліна залишилася національною першою ракеткою у рейтингу WTA.

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