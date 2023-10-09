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Цуренко на классе выбила россиянку на старте турнира в Китае

Фото: Леся Цуренко сломила сопротивление юной уроженки РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко одержала победу над российской теннисисткой Дианой Шнайдер в принципиальном противостоянии первого круга Zhengzhou Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 1-й раунд

Цуренко – Шнайдер – 2:0 (6:4, 6:2)

 

Опытная представительница Украины с брейком быстро попыталась уйти в отрыв (3:1). Впрочем, юная россиянка попробовала навязать конкуренцию и даже выровняла положение с добытым на подаче Цуренко пунктом (3:3). Началась игра нервов, в которой сильнее оказалась украинская теннисистка.

Проще для Цуренко сложилась вторая партия. В этот раз она взяла три гейма со старта (два брейка) и создала неплохой гандикап. Шнайдер пыталась сопротивляться, но со временем отдала еще одно очко на собственной подаче.

Как следствие, каких-то 30+ минут спустя Цуренко уже подавала на матч. Украинка почти идеально сыграла на собственной подаче, проиграв россиянке только один розыгрыш. Так что реализовала матчбол четвертая ракетка Украины с первой попытки.

В следующем круге Цуренко встретится с Донной Векич. Хорватка в первом раунде одолела представительницу Японии Хибино. Призовой фонд турнира в Поднебесной составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, украинка Свитолина осталась национальной первой ракеткой в рейтинге WTA.

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