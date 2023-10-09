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Світоліна без виступів почала втрачати в рейтингу, Костюк та інші українки пішли вгору

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 10:33
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Світоліна без виступів почала втрачати в рейтингу, Костюк та інші українки пішли вгору Фото: Еліна Світоліна незабаром покине топ-25 рейтингу WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною оновили позиції у класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна колишня третя ракетка світу зберегла статус найсильнішої серед співвітчизниць. Водночас через паузу в кар'єрі вона опустилася на 25-те місце.

Залишилася в топ-30 Ангеліна Калініна. Уродженка Нової Каховки набрала 1637 залікових балів і втрималася на 28-й сходинці. Значного прогресу в межах першої сотні досягли Марта Костюк (+5 позицій), Леся Цуренко (+6), Катерина Байндль (+5) і Даяна Ястремська (+3).

Найбільше ж за тиждень піднялася Катаріна Завацька. Вона хоч і залишається в другій сотні рейтингу, але пішла вгору на 25 позицій. Нині вона посідає 169-те місце. Компанію їй у топ-200 класифікації склала Дарія Снігур (152-га позиція).

Тим часом у першій десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишилася Аріна Сабаленко з Білорусі. Доповнюють трійку найкращих тенісисток планети полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф зі США.

Світоліна без виступів почала втрачати в рейтингу, Костюк та інші українки пішли вгору

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Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
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