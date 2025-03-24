Цукор дорожчає в опті: чого чекати від цін у магазинах

"В середині лютого ціна від заводу становила орієнтовно 22,3-22,5 гривні за кілограм (з ПДВ). Зараз (станом на 21 березня – ред.) ціна вже 26 гривень… В середньому, відпускна оптова ціна на травень-червень може бути 28-29 гривень за кілограм (з ПДВ). Швидше за все, далі ми будемо рухатися вгору", - каже аналітик аграрних ринків об’єднання виробників сільськогосподарської продукції "ПУСК" Олексій Тартаківський.

Чому зростає ціна на цукор

Ціна на цукор в оптовому сегменті зростає через два фактори – сезонність та збільшення попиту через відвантаження продукту на експорт в країни ЄС, пояснив аналітик.

За його словами, ціна на цукор зазвичай зростає в проміжку від грудня-січня до літа, оскільки після завершення у грудні сезону цукроваріння пропозиція на ринку поступово зменшується, адже цукор більше не виробляється, а лише споживається.

"У грудні цукроварні заводи починають потроху зупинятися, пропозиція зменшується. Ми цукру наробили і далі ми його продаємо, тобто продукту стає постійно менше", - розповів Олексій Тартаківський.

Відновлення експорту цукру в ЄС

Другим фактором зростання ціни стало відновлення експорту цукру в ЄС з 1 січня цього року. За словами експерта, у 2024 році Україна використала всю річну квоту на експорт цукру до ЄС протягом січня-червня, а вже в липні – експорт був зупинений.

"У вересні-жовтні 2024 року у нас пішов новий сезон, почали варити цукор з нового врожаю буряку і посередники почали продавати цей цукор в Туреччину, Кот-д’Івуар та інші країни", - сказав аналітик, додавши, що українські компанії адаптувалися до зміни напрямку відвантаження і продавали цукор в країни Африки, Близького Сходу, Північну Македонію та ін.

З початку 2025 року почали діяти нові річні квоти на постачання цукру в ЄС і експорт в цьому напрямку відновився. "З’явився ще один додатковий ринок і відповідно попит на цукор почав зростати, тому це підштовхує ціну зараз", - додав Олексій Тартаківський.

Навіть, якщо на фоні скарг місцевих виробників ЄС обмежить купівлю українського цукру, вважає аналітик, Україна все одно зможе утримати обсяги експорту.

Він додав, що на короткий період часу на внутрішньому ринку пропозиція може зрости, а ціна – знизитися. "Але зараз ми маємо інші експортні ринки, тому такий крок не повинен сильно по нам вдарити", - пояснив Олексій Тартаківський.

Майбутнє зростання ціни в магазинах

За словами аналітика, зростання ціни, за якою заводи відвантажують цукор, поступово має призвести до збільшення вартості продукту на поличках магазинів.

"Якщо росте оптовий сегмент ринку, то через певний час на це буде реагувати і роздрібний сегмент", - сказав аналітик.