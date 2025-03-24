Сахар дорожает в опте: чего ждать от цен в магазинах

"В середине февраля цена от завода составляла ориентировочно 22,3-22,5 гривны за килограмм (с НДС). Сейчас (по состоянию на 21 марта - ред.) цена уже 26 гривен... В среднем, отпускная оптовая цена на май-июнь может быть 28-29 гривен за килограмм (с НДС). Скорее всего, дальше мы будем двигаться вверх", - говорит аналитик аграрных рынков объединения производителей сельскохозяйственной продукции "ПУСК" Алексей Тартаковский.

Почему растет цена на сахар

Цена на сахар в оптовом сегменте растет из-за двух факторов - сезонность и увеличение спроса из-за отгрузки продукта на экспорт в страны ЕС, пояснил аналитик.

По его словам, цена на сахар обычно растет в промежутке от декабря-января до лета, поскольку после завершения в декабре сезона сахароварения предложение на рынке постепенно уменьшается, ведь сахар больше не производится, а только потребляется.

"В декабре сахарные заводы начинают понемногу останавливаться, предложение уменьшается. Мы сахара наделали и дальше мы его продаем, то есть продукта становится постоянно меньше", - рассказал Алексей Тартаковский.

Восстановление экспорта сахара в ЕС

Вторым фактором роста цены стало восстановление экспорта сахара в ЕС с 1 января этого года. По словам эксперта, в 2024 году Украина использовала всю годовую квоту на экспорт сахара в ЕС в течение января-июня, а уже в июле - экспорт был остановлен.

"В сентябре-октябре 2024 года у нас пошел новый сезон, начали варить сахар из нового урожая свеклы и посредники начали продавать этот сахар в Турцию, Кот-д'Ивуар и другие страны", - сказал аналитик, добавив, что украинские компании адаптировались к изменению направления отгрузки и продавали сахар в страны Африки, Ближнего Востока, Северную Македонию и др.

С начала 2025 года начали действовать новые годовые квоты на поставку сахара в ЕС и экспорт в этом направлении возобновился. "Появился еще один дополнительный рынок и соответственно спрос на сахар начал расти, поэтому это подталкивает цену сейчас", - добавил Алексей Тартаковский.

Даже если на фоне жалоб местных производителей ЕС ограничит покупку украинского сахара, считает аналитик, Украина все равно сможет удержать объемы экспорта.

Он добавил, что на короткий период времени на внутреннем рынке предложение может вырасти, а цена - снизиться. "Но сейчас мы имеем другие экспортные рынки, поэтому такой шаг не должен сильно по нам ударить", - пояснил Алексей Тартаковский.

Будущий рост цены в магазинах

По словам аналитика, рост цены, по которой заводы отгружают сахар, постепенно должен привести к увеличению стоимости продукта на полках магазинов.

"Если растет оптовый сегмент рынка, то через определенное время на это будет реагировать и розничный сегмент", - сказал аналитик.