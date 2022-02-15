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На Цукерберга подает в суд штат Техас

Автор: Сергей Пышкин

Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. Компания нарушила закон о конфиденциальности своей бывшей программой распознавания лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон подает в суд на Meta из-за закрытой в настоящее время технология распознавания лиц в соцсети.

Как отмечает Пэкстон, компания получила биометрические идентификаторы жителей штата без их согласия, что грубо нарушает закон.

"С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли", - отметил генеральный прокурор.

Более того, Пэкстон планирует взыскать у Meta, якобы "сотни миллиардов".

Речь идет о Законе о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который приняли еще в 2009 году.

Также генеральный прокурор убежден в том, что компания раскрыла эти идентификаторы и другим лицам в связи с чем ей не удалось уничтожить их в разумные сроки, как того требует штат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европе могут заблокировать Facebook и Instagram.

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ТехасМарк Цукерберг