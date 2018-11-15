Цукерберг запретил пользоваться iPhone в офисе Facebook, - NYT

Фото: Марк Цукерберг (Zach Gibson/Getty Images)

Решение стало ответом Цукерберга на критику гендиректора Apple Тима Кука

Гендиректор компании Facebook Марк Цукерберг запретил менеджерам пользоваться смартфонами Apple в офисе компании, обязав применять аппараты на системе Android. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, такое решение стало ответом Цукерберга на критику гендиректора Apple Тима Кука в адрес политики использования данных пользователей Facebook.

Заявление главы Apple прозвучало на фоне скандала Facebook с британской фирмой Cambridge Analytice, которая заполучила данные более 80 млн пользователей соцсети без их ведома.

Компанию обвинили в сотрудничестве с предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа и сборе данных юзеров для оценки их политических предпочтений во время президентской гонки в 2016 году.

В мае Cambridge Analytica объявила о банкротстве и закрылась, Цукерберг признал ошибку, указав, что компания оказалась не готова к утечке.

Напомним, ранее в соцсети Facebook произошла кибератака на 30 млн аккаунтов.

В частности, специалисты компании нашли уязвимость, которая позволяла атаковать аккаунты пользователей. Она связана с функцией "Просмотреть как", которая позволяет владельцам аккаунтов выяснить, как видят их страницу другие пользователи.