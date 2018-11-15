ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Цукерберг заборонив користуватися iPhone в офісі Facebook, - NYT

Новини » Телеком & IT    15.11.2018 - 20:44
Цукерберг заборонив користуватися iPhone в офісі Facebook, - NYT
Фото: Марк Цукерберг (Zach Gibson/Getty Images)

Рішення стало відповіддю Цукерберга на критику гендиректора Apple Тіма Кука

Гендиректор компанії Facebook Марк Цукерберг заборонив менеджерам користуватися смартфонами Apple в офісі компанії, зобов'язавши застосовувати апарати на системі Android. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається, таке рішення стало відповіддю Цукерберга на критику гендиректора Apple Тіма Кука на адресу політики використання даних користувачів Facebook.

Заява глави Apple прозвучала на тлі скандалу Facebook з британською фірмою Cambridge Analytice, яка отримала дані понад 80 млн користувачів соцмережі без їх відома.

Компанію звинуватили у співпраці з передвиборним штабом американського президента Дональда Трампа і збір даних користувачів для оцінки їх політичних уподобань під час президентської гонки в 2016 році.

У травні Cambridge Analytica оголосила про банкрутство і закрилася, Цукерберг визнав помилку, вказавши, що компанія виявилася не готова до витоку.

Нагадаємо, раніше у соцмережі Facebook сталася кібератака на 30 млн акаунтів.

Зокрема, фахівці компанії знайшли вразливість, яка дозволяла атакувати акаунти користувачів. Вона пов'язана з функцією "Переглянути", яка дозволяє власникам акаунтів з'ясувати, як бачать їх сторінку інші користувачі.

Facebook замовляла негативні статті про Apple і Google, - NYT Facebook видалив ще кілька підозрілих акаунтів
Новини України iPhoneFacebookМарк Цукербергутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся