Цукерберг заборонив користуватися iPhone в офісі Facebook, - NYT

Фото: Марк Цукерберг (Zach Gibson/Getty Images)

Рішення стало відповіддю Цукерберга на критику гендиректора Apple Тіма Кука

Гендиректор компанії Facebook Марк Цукерберг заборонив менеджерам користуватися смартфонами Apple в офісі компанії, зобов'язавши застосовувати апарати на системі Android. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається, таке рішення стало відповіддю Цукерберга на критику гендиректора Apple Тіма Кука на адресу політики використання даних користувачів Facebook.

Заява глави Apple прозвучала на тлі скандалу Facebook з британською фірмою Cambridge Analytice, яка отримала дані понад 80 млн користувачів соцмережі без їх відома.

Компанію звинуватили у співпраці з передвиборним штабом американського президента Дональда Трампа і збір даних користувачів для оцінки їх політичних уподобань під час президентської гонки в 2016 році.

У травні Cambridge Analytica оголосила про банкрутство і закрилася, Цукерберг визнав помилку, вказавши, що компанія виявилася не готова до витоку.

Нагадаємо, раніше у соцмережі Facebook сталася кібератака на 30 млн акаунтів.

Зокрема, фахівці компанії знайшли вразливість, яка дозволяла атакувати акаунти користувачів. Вона пов'язана з функцією "Переглянути", яка дозволяє власникам акаунтів з'ясувати, як бачать їх сторінку інші користувачі.