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Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов за один день, - Bloomberg

Фото: Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Акции Meta Platforms Inc. взлетели на 17,6% в четверг после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook больше, чем прогнозировалось в первом квартале. Это враз увеличило состояние гендиректора корпорации Марка Цукерберга на 11 миллиардов долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такой рост доходов стал самым большим однодневным увеличением, которое предприниматель и основатель Facebook когда-либо имел.

Благодаря огромному приросту состояния Цукерберг поднялся на 6 позиций и занял 12-е место в индексе миллиардеров Bloomberg, обогнав Карлоса Слима и Джима, Роба и Элис Уолтон.

Недавний рост пользователей Facebook стал резким поворотом для Meta, которая сообщила о первом в истории снижении числа пользователей платформы за последние 3 месяца 2021 года.

"Восстановление цены акций предполагает, что инвесторы меньше обеспокоены перспективами ее будущего роста по сравнению с конкурентами", - указывается в публикации.

При этом стоит отметить, что даже после скачка 28 апреля акции Meta по-прежнему снижены на 39% в этом текущем году, что снизило состояния Цукерберга на 49,6 млрд долларов за первые четыре месяца 2022 года.

Напомним, ранее в феврале Марк Цукерберг обновил ценности компании Meta, поставив на первое место "корабль" и команду.

Также мы писали о том, что на днях Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиардов долларов.

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