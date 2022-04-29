Цукерберг збільшив статки на 11 млрд доларів за один день, - Bloomberg

Таке зростання доходів стало найбільшим одноденним збільшенням, яке підприємець і засновник Facebook колись мав.

Завдяки величезному приросту статків Цукерберг піднявся на 6 позицій і посів 12-е місце в індексі мільярдерів Bloomberg, обігнавши Карлоса Сліма і Джима, Роба та Еліс Волтон.

Недавнє зростання користувачів Facebook стало різким поворотом для Meta, яка повідомила про перше в історії зниження числа користувачів платформи за останні 3 місяці 2021 року.

"Відновлення ціни акцій передбачає, що інвестори менше стурбовані перспективами її майбутнього зростання в порівнянні з конкурентами", - вказується в публікації.

При цьому варто зауважити, що навіть після стрибка 28 квітня акції Meta як і раніше знижені на 39% в цьому поточному році, що знизило статки Цукерберга на 49,6 млрд доларів за перші чотири місяці 2022 року.