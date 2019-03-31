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Цукерберг призвал разработать правила для регулирования интернета

Новости » Телеком & IT    31.03.2019 - 08:40
Цукерберг призвал разработать правила для регулирования интернета
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)

Цукерберг предлагает нововведения в четырех областях

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что властям следует играть более активную роль в регулировании интернета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Цукерберг предлагает нововведения в четырех областях.

В частности, он подчеркнул, что весь вредоносный контент невозможно удалить, однако, в условиях использования множества сервисов обмена данных требуется более стандартизированный подход", - отмечается в сообщении.

Он также отметил необходимость защиты избирательного процесса и честности материалов, связанных с выборами.

"Распознать политический характер рекламы в интернете не всегда легко", - отметил Цукерберг.

Единые правила, по его мнению, нужны и в областях конфиденциальности личных данных, а также возможности переноса информации на различные платформы.

"Обновив правила для интернета, мы можем сберечь его лучшую сторону - свободу выражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Также сообщалось, что Цукерберг запретил менеджерам пользоваться смартфонами Apple в офисе компании, обязав применять аппараты на системе Android.

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