Цукерберг признал ошибку Facebook из-за скандала об утечке данных

Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнили бы сторонним приложениям сбор информации пользователей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки" на фоне скандала из компанией Cambridge Analytica, когда стало известно о сборе личных данных 50 млн пользователей. Об этом Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

Также Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнили бы сторонним приложениям сбор информации пользователей.

По его словам, произошло "нарушение доверия" между создателем приложения Cambridge Analytica Александром Коганом и Facebook.

"Но это также было нарушением доверия между Facebook и людьми, которые разделяют их данные с нами и ожидают, что мы их защитим. Мы должны это исправить", - написал Цукерберг.

Он также добавил, что с серьезно занимается тем, что нужно для защиты платформы и эта конкретная проблема, связанная с Cambridge Analytica, больше не должна произойти с новыми приложениями.

По словам основателя социальной сети, чтобы решить текущие и прошлые проблемы, Facebook будет исследовать все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как платформа была изменена и "значительно сократила доступ к данным" в 2014 году.

Также компания проведет полную проверку любого приложения с подозрительной деятельностью и запретить деятельность на платформе Facebook любому разработчику, который не согласился на тщательный аудит.

В будущем Facebook ограничит доступ к данным разработчикам приложений, чтобы предотвратить другие виды злоупотреблений. Также будет удален доступ разработчикам к данным пользователя, если пользователь не использовал приложение разработчика в течение трех месяцев.

I want to share an update on the Cambridge Analytica situation -- including the steps we've already taken and our next... Опубліковано Mark Zuckerberg 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее создателя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга вызвали дать показания британскому парламенту из-за ситуации с аналитической компанией Cambridge Analytica, которая сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионах пользователей, зарегистрированных в Facebook.