Цукерберг визнав помилку Facebook через скандал про витік даних

Цукерберг пообіцяв внести зміни, які ускладнили б стороннім додаткам збір інформації користувачів
Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг визнав, що компанія "припустилася помилки" на тлі скандалу з компанією Cambridge Analytica, коли стало відомо про збір особистих даних 50 млн користувачів. Про це Цукерберг написав на своїй сторінці в Facebook.
Також Цукерберг пообіцяв внести зміни, які ускладнили б стороннім додаткам збір інформації користувачів.
За його словами, відбулося "порушення довіри" між творцем додатки Cambridge Analytica Олександром Коганом і Facebook.
"Але це також було порушенням довіри між Facebook і людьми, які розділяють їх дані з нами і чекають, що ми їх захистимо. Ми повинні це виправити", - написав Цукерберг.
Він також додав, що серйозно займається тим, що потрібно для захисту платформи і ця конкретна проблема, пов'язана з Cambridge Analytica, більше не повинна статися з новими додатками.
За словами засновника соціальної мережі, щоб вирішити поточні і минулі проблеми, Facebook буде досліджувати всі додатки, які мали доступ до великих обсягів інформації до того, як платформа була змінена і "значно скоротила доступ до інформації в 2014 році".
Також компанія проведе повну перевірку будь-якої програми з підозрілою діяльністю і заборонить діяльність на платформі Facebook будь-якому розробнику, який не погодився на ретельний аудит.
В майбутньому Facebook обмежить доступ до даних розробникам додатків, щоб запобігти іншим видам зловживань. Також буде видалений доступ розробникам до даних користувача, якщо користувач не використовував додаток розробника протягом трьох місяців.
I want to share an update on the Cambridge Analytica situation -- including the steps we've already taken and our next...Опубліковано Mark Zuckerberg 21 березень 2018 р.
Нагадаємо, раніше засновника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з аналітичною компанією Cambridge Analytica, яка зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів користувачів, зареєстрованих в Facebook.