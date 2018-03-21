Цукерберг визнав помилку Facebook через скандал про витік даних

Цукерберг пообіцяв внести зміни, які ускладнили б стороннім додаткам збір інформації користувачів

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг визнав, що компанія "припустилася помилки" на тлі скандалу з компанією Cambridge Analytica, коли стало відомо про збір особистих даних 50 млн користувачів. Про це Цукерберг написав на своїй сторінці в Facebook.

Також Цукерберг пообіцяв внести зміни, які ускладнили б стороннім додаткам збір інформації користувачів.

За його словами, відбулося "порушення довіри" між творцем додатки Cambridge Analytica Олександром Коганом і Facebook.

"Але це також було порушенням довіри між Facebook і людьми, які розділяють їх дані з нами і чекають, що ми їх захистимо. Ми повинні це виправити", - написав Цукерберг.

Він також додав, що серйозно займається тим, що потрібно для захисту платформи і ця конкретна проблема, пов'язана з Cambridge Analytica, більше не повинна статися з новими додатками.

За словами засновника соціальної мережі, щоб вирішити поточні і минулі проблеми, Facebook буде досліджувати всі додатки, які мали доступ до великих обсягів інформації до того, як платформа була змінена і "значно скоротила доступ до інформації в 2014 році".

Також компанія проведе повну перевірку будь-якої програми з підозрілою діяльністю і заборонить діяльність на платформі Facebook будь-якому розробнику, який не погодився на ретельний аудит.

В майбутньому Facebook обмежить доступ до даних розробникам додатків, щоб запобігти іншим видам зловживань. Також буде видалений доступ розробникам до даних користувача, якщо користувач не використовував додаток розробника протягом трьох місяців.

I want to share an update on the Cambridge Analytica situation -- including the steps we've already taken and our next... Опубліковано Mark Zuckerberg 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше засновника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з аналітичною компанією Cambridge Analytica, яка зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів користувачів, зареєстрованих в Facebook.