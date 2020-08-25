Цукерберг предупреждал Трампа об опасности TikTok, - WSJ

Фото: TikTok (canva.com)

Цукерберг заявил, что TikTok угрожает лидерству США в технологической сфере

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в 2019 году предупреждал американские власти об опасности, исходящей от китайских технологических компаний и приложения TikTok. Он оказал влияние на решение администрации Трампа заблокировать на территории США видеовервис.

Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Цукерберг в 2019 году заявлял президенту США Дональду Трампу, что рост китайских технологических компаний угрожает американскому бизнесу и должен считаться более серьезной проблемой для властей, чем ограничения в отношении Facebook..

Также Цукерберг выступал с речью перед студентами университета Джорджтауна, в которой заявлял, что TikTok не разделяет американских ценностей и угрожает лидерству США в технологической сфере.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро опроверг информацию, опубликованную WSJ, сообщает телеканал CNBC.

По его словам, у Цукерберга нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok.

"Я впервые слышу об этом. Меня всегда изумляет, как появляются такие публикации", - заявил советник Трампа.

Представитель Facebook также опроверг сообщение о том, что Цукерберг каким-либо образом пытался повлиять на решение Трампа заблокировать китайскую соцсеть на территории США.

"Марк никогда не выступал за запрет TikTok. Он неоднократно публично заявлял, что главными конкурентами технологических компаний США являются китайские компании, чьи ценности не соответствуют демократическим идеалам, таким как свобода слова. Нелепо предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только на основе заявлений Марка", - сказал он.

Напомним, видеосервис TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.

Президент США заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Отметим, что Белый дом выражает опасения, что TikTok может давать Коммунистической партии Китая доступ к персональным данным граждан США, в частности должностных лиц, которые пользуются платформой для дальнейшего их шантажа.