Цукерберг може піти з посади голови Meta, - ЗМІ

За інформацією видання, таке рішення Цукерберг ухвалив через реакцію інвесторів, які залишилися незадоволені його планом подвоїти інвестиції в Meta.

The Leak додають, що Цукерберг втратив довіру інвесторів після того, як акції компанії впали більш ніж на 70%.

При цьому співробітник компанії Енді Стоун вже відреагував на такі чутки та назвав їх неправдивими.