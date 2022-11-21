Маск продовжив звільнення у Twitter після своїх жорстких вимог до співробітників
Новий власник Twitter Ілон Маск продовжив звільняти співробітників компанії після того, як він оголосив свої жорсткі вимоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Маск звільнив велику кількість співробітників відділу продажів Twitter. Він приймає такі рішення для того, щоб "збалансувати персонал, що залишився".
У Bloomberg зазначають, що співробітники, які потрапили під скорочення, почали одержувати листи про звільнення у неділю, 20 листопада.
"Після подальшого аналізу нашого штату ми визначили ролі у нашій організаційній структурі, які більше не потрібні. Сьогодні ваш останній робочий день у компанії", - наводить видання зміст одного з листів.
У Bloomberg додали, що до того, як Маск став новим власником Twitter, у компанії працювало близько 7 тисяч людей, але зараз кількість співробітників скоротилася до 2 750 осіб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий власник Twitter Ілон Макс висунув співробітникам соцмережі нові жорсткі вимоги. Він наказав працювати старанніше чи звільнятися.
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