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Маск продовжив звільнення у Twitter після своїх жорстких вимог до співробітників

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 22:04
Маск продовжив звільнення у Twitter після своїх жорстких вимог до співробітників Фото: Ілон Маск, власник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий власник Twitter Ілон Маск продовжив звільняти співробітників компанії після того, як він оголосив свої жорсткі вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Маск звільнив велику кількість співробітників відділу продажів Twitter. Він приймає такі рішення для того, щоб "збалансувати персонал, що залишився".

У Bloomberg зазначають, що співробітники, які потрапили під скорочення, почали одержувати листи про звільнення у неділю, 20 листопада.

"Після подальшого аналізу нашого штату ми визначили ролі у нашій організаційній структурі, які більше не потрібні. Сьогодні ваш останній робочий день у компанії", - наводить видання зміст одного з листів.

У Bloomberg додали, що до того, як Маск став новим власником Twitter, у компанії працювало близько 7 тисяч людей, але зараз кількість співробітників скоротилася до 2 750 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий власник Twitter Ілон Макс висунув співробітникам соцмережі нові жорсткі вимоги. Він наказав працювати старанніше чи звільнятися.

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Twitter Илон Маск
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