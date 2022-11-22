ua ru
Вт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цукерберг може піти з посади голови Meta, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 22 листопада 2022 18:44
Цукерберг може піти з посади голови Meta, - ЗМІ Фото: Марк Цукерберг, голова Meta (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова компанії Meta Марк Цукерберг може піти зі своєї посади вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Leak.

За інформацією видання, таке рішення Цукерберг ухвалив через реакцію інвесторів, які залишилися незадоволені його планом подвоїти інвестиції в Meta.

The Leak додають, що Цукерберг втратив довіру інвесторів після того, як акції компанії впали більш ніж на 70%.

При цьому співробітник компанії Енді Стоун вже відреагував на такі чутки та назвав їх неправдивими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий власник Twitter Ілон Маск продовжив звільняти співробітників компанії після того, як він оголосив їм свої жорсткі вимоги.

Також ми писали, що Meta планує розпочати масштабні звільнення співробітників цього тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Марк Цукерберг
NEWS
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
DAILY
Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему
Юрій Дощатов, Юлія Акимова Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему