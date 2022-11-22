Цукерберг може піти з посади голови Meta, - ЗМІ
Голова компанії Meta Марк Цукерберг може піти зі своєї посади вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Leak.
За інформацією видання, таке рішення Цукерберг ухвалив через реакцію інвесторів, які залишилися незадоволені його планом подвоїти інвестиції в Meta.
The Leak додають, що Цукерберг втратив довіру інвесторів після того, як акції компанії впали більш ніж на 70%.
При цьому співробітник компанії Енді Стоун вже відреагував на такі чутки та назвав їх неправдивими.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий власник Twitter Ілон Маск продовжив звільняти співробітників компанії після того, як він оголосив їм свої жорсткі вимоги.
Також ми писали, що Meta планує розпочати масштабні звільнення співробітників цього тижня.
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