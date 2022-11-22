Цукерберг может уйти с поста главы Meta, - СМИ

Председатель компании Meta Марк Цукерберг может уйти со своей должности уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Leak .

По информации издания, такое решение Цукерберг принял из-за реакции инвесторов, которые остались недовольны его планом удвоить инвестиции в Meta.

В The Leak добавляют, что Цукерберг потерял доверие инвесторов после того, как акции компании упали более чем на 70%.

При этом сотрудник компании Энди Стоун уже отреагировал на такие слухи и назвал их неправдивыми.