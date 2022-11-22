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Цукерберг может уйти с поста главы Meta, - СМИ

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Вторник 22 ноября 2022 18:44
Цукерберг может уйти с поста главы Meta, - СМИ Фото: Марк Цукерберг, глава Meta (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Председатель компании Meta Марк Цукерберг может уйти со своей должности уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Leak.

По информации издания, такое решение Цукерберг принял из-за реакции инвесторов, которые остались недовольны его планом удвоить инвестиции в Meta.

В The Leak добавляют, что Цукерберг потерял доверие инвесторов после того, как акции компании упали более чем на 70%.

При этом сотрудник компании Энди Стоун уже отреагировал на такие слухи и назвал их неправдивыми.

Напомним, ранее стало известно, что новый владелец Twitter Илон Маск продолжил увольнять сотрудников компании после того, как он объявил им свои жесткие требования.

Также мы писали, что Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

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