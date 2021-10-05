Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедший в понедельник масштабный сбой. Он сделал это на собственной странице в восстановившей свои функции одноименной социальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook .

Он не объяснил, почему возникли проблемы и сколько времени потребуется для полноценного возобновления работы.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", - написал Цукерберг.