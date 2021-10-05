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Цукерберг вибачився перед користувачами за збій в роботі Facebook

Автор: Артур Родивилов

Власник компанії Facebook Марк Цукерберг особисто вибачився перед користувачами за масштабний збій, що стався в понеділок. Він зробив це на власній сторінці однойменної соціальної мережі, що відновила свої функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Він не пояснив, чому виникли проблеми та скільки часу буде потрібно для повноцінного відновлення роботи.

"Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються до онлайн-роботи. Перепрошую за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишатися на зв'язку з важливими для вас людьми", - написав Цукерберг.

Нагадаємо, через масштабний збій вартість акцій Facebook до моменту закриття торгів впала на 4,89% в порівнянні з часом їхнього початку. Сам Цукерберг позбувся більш ніж 6 млрд доларів, хоча, ймовірно, у вівторок подорожчання акцій дозволить йому відіграти втрати, принаймні частково.

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