ЦСКА - Заря: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок третьего раунда отбора Лиги Европы
Луганская "Заря" продолжает борьбу в квалификации Лиги Европы выездным матчем против софийского ЦСКА в рамках третьего раунда. По мнению букмекеров, украинская команда является фаворитом противостояния.
8 августа 20:30
София, стадион "Васил Левски"
Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между болгарской и украинской командами состоится в четверг, 8 августа, в Софии на стадионе "Васил Левски".
В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).
В предыдущем раунде турнира подопечные Виктора Скрипника прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.