ЦСКА - Зоря: де дивитися матч

Луганська "Зоря" продовжує боротьбу у кваліфікації Ліги Європи виїзним матчем проти софійського ЦСКА в рамках третього раунду. На думку букмекерів, українська команда є фаворитом протистояння.

8 серпня 20:30

Софія, стадіон "Васіл Левскі"

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між болгарською і українською командами відбудеться в четвер, 8 серпня, в Софії на стадіоні "Васіл Левскі".

У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, в разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника посперечаються за путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

У попередньому раунді турніру підопічні Віктора Скрипника пройшли чорногорську "Будучность", здобувши дві перемоги - 3:1 на виїзді і 1:0 вдома.