ЦСКА - Заря: анонс матча

Луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА. Трансляция начнется в 20:30, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры считают украинский клуб фаворитом поединка. Виктор Скрипник взял на игру 20 футболистов.

8 августа 20:30

София, стадион "Васил Левски"

Луганский клуб продолжает борьбу в квалификации еврокубка. Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде квалификации одолели черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.

Соперник украинского клуба определился после того, завершились все остальные более чем 4 десятка матчей второго раунда. Финальный свисток в игре "Осиек" - ЦСКА София прозвучал уже за полночь. Хорваты и болгары добились по домашней победе 1:0, и процесс выявления сильнейшего дошел до послематчевой серии пенальти. В ней нервы крепче оказались у игроков болгарского клуба, с ними и поспорит "Заря" за право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы.

В случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).