В ЦРУ вважають, що Китай може напасти на Тайвань до 2027 року

В Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення в Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK .

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що американська розвідка має дані, згідно до яких глава китаю Сі Цзіньпін готує збройні сили до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій", - сказав директор ЦРУ.

Бернс наголосив, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".