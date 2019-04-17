В ЦРУ убедили Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, - NYT

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, первоначально Трамп скептически рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он счел отравление в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках мировой практики.

Однако в ходе обсуждения Джина Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем отметила, что "сильным вариантом" является высылка 60 дипломатов.

Кроме того, Хаспел в ходе совещания в Белом доме, которое состоялось в марте, показала предоставленные правительством Британии фотографии детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сообщается, что агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.