У ЦРУ переконали Трампа вислати російських дипломатів через справу Скрипалів, - NYT

Директор Центрального розвідувального управління Джина Хаспел переконала президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, спочатку Трамп скептично розглядав прохання Великобританії вислати російських дипломатів. Він вважав отруєння в Солсбері частиною "шпигунських ігор", неприємних, але в рамках світової практики.

Проте в ході обговорення Джина Хаспел озвучила Трампу можливі варіанти відповідних дій, а потім зазначила, що "сильним варіантом" є висилка 60 дипломатів.

Крім того, Хаспел в ході наради в Білому домі, яка відбулася в березні, показала надані урядом Британії фотографії дітей, госпіталізованих з підозрою на отруєння Новачком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Повідомляється, що агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, які стояла на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.