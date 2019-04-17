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В ЦРУ убедили Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, - NYT

Новости » Политика    17.04.2019 - 06:33
В ЦРУ убедили Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, - NYT
Фото: Сергей Скрипаль (iwvpa.net)

Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа принять меры

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, первоначально Трамп скептически рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он счел отравление в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках мировой практики.

Однако в ходе обсуждения Джина Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем отметила, что "сильным вариантом" является высылка 60 дипломатов.

Кроме того, Хаспел в ходе совещания в Белом доме, которое состоялось в марте, показала предоставленные правительством Британии фотографии детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Сообщается, что агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.

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Темы: Дело Скрипаля
Новости Украины ЦРУРоссийская ФедерациядипломатыДональд Трамп
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