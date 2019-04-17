У ЦРУ переконали Трампа вислати російських дипломатів через справу Скрипалів, - NYT

Фото: Сергій Скрипаль (iwvpa.net)

Джина Хаспел переконала президента США Дональда Трампа вжити заходів

Директор Центрального розвідувального управління Джина Хаспел переконала президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, спочатку Трамп скептично розглядав прохання Великобританії вислати російських дипломатів. Він вважав отруєння в Солсбері частиною "шпигунських ігор", неприємних, але в рамках світової практики.

Проте в ході обговорення Джина Хаспел озвучила Трампу можливі варіанти відповідних дій, а потім зазначила, що "сильним варіантом" є висилка 60 дипломатів.

Крім того, Хаспел в ході наради в Білому домі, яка відбулася в березні, показала надані урядом Британії фотографії дітей, госпіталізованих з підозрою на отруєння Новачком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Повідомляється, що агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, які стояла на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.