ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн для протидії "ПВК Вагнера"

За оцінкою ЦРУ, "ПВК Вагнера" є "злісною агресивною організацією", що становить загрозу не лише для України. За словами Бернса, від під час подорожей до Західної Африки та району Сахель, він побачив глибоко дестабілізуючий вплив "Групи Вагнера" у багатьох вразливих суспільствах.

Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з союзниками - урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти "ПВК Вагнера".

"Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює "Вагнер", і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор США Меррік Гарланд назвав власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина військовим злочинцем.

Раніше Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера" та юридичних осіб, що забезпечують функціонування бойовиків.

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