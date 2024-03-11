У ЦРУ "лякають", що Україна втратить ще більше території у разі не надання допомоги

За словами Бернса, без додаткової допомоги Україна, можливо, втратить більше територій. Це стане великою помилкою для США.

"Без додаткової допомоги... Україна, швидше за все, втратить позиції, і, можливо, значні позиції у 2024 році. Без допомоги цього року "ви побачите більше Авдіївок", що зрештою стане "великою та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - передає слова Бернса Олівія Газіса.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що гроші на це досі не виділив Конгрес.

Раніше ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена , країна не зможе відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.