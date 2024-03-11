В ЦРУ "пугают", что Украина потеряет ещё больше территории в случае не предоставления помощи

По словам Бернса, без дополнительной помощи, Украина, возможно, потеряет больше территорий. Это станет крупной ошибкой для США.

"Без дополнительной помощи... Украина, скорее всего, потеряет позиции, и, возможно, значительные позиции в 2024 году. Без помощи в этом году "вы увидите больше Авдеевок", что в конечном итоге станет «крупной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - передает слова Бернса Оливия Газис.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.

Ранее мы писали, что по словам президента США Джо Байдена, страна не сможет возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.