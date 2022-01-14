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ЦРУ готовит украинских военных к вторжению России, - Yahoo News

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США курирует секретную программу обучения бойцов украинских Сил специальных операций (ССО) и других спецподразделений. Они способны сыграть решающую роль при отражении вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Yahoo News по национальной безопасности Зака ​​Дорфмана.

По его словам, о секретной программе подготовки бойцов украинского спецназа рассказали источники среди бывших сотрудников разведки и национальной безопасности США. Собеседники журналиста отметили, что ее реализация началась в 2015 году. Обучение проходит на закрытом объекте на юге Соединенных штатов.

Программу запустила администрация экс-президента США Барака Обамы, а при Дональде Трампе ее расширили. При действующем главе государства Джо Байдене программу дополнили.

Источники Дорфмана считают, что обученные ЦРУ подразделения украинского спецназа могут сыграть решающую роль в случае вторжения России в Украину.

Как сообщили источники журналиста, в 2015 году сотрудники ЦРУ начали выезжать в зону операции Объединенных сил (ООС) для консультации и обучения украинских военных. Они включали в себя:

  • обращение с огнестрельным оружием;
  • способы маскировки;
  • ориентирование на местности;
  • прикрытие и перемещение;
  • разведку и ряд других элементов.

По словам одного из собеседников, обучение включало в себя элементы тактических действий, которые должны укрепить способность Украины в отражении агрессии России.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия начала проверку боеготовности своих войск на оккупированной территории Донбасса.

Отметим, накануне в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка не считает, что Россия решилась на масштабное вторжение в Украину.

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