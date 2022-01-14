ЦРУ готовит украинских военных к вторжению России, - Yahoo News

По его словам, о секретной программе подготовки бойцов украинского спецназа рассказали источники среди бывших сотрудников разведки и национальной безопасности США. Собеседники журналиста отметили, что ее реализация началась в 2015 году. Обучение проходит на закрытом объекте на юге Соединенных штатов.

Программу запустила администрация экс-президента США Барака Обамы, а при Дональде Трампе ее расширили. При действующем главе государства Джо Байдене программу дополнили.

Источники Дорфмана считают, что обученные ЦРУ подразделения украинского спецназа могут сыграть решающую роль в случае вторжения России в Украину.

Как сообщили источники журналиста, в 2015 году сотрудники ЦРУ начали выезжать в зону операции Объединенных сил (ООС) для консультации и обучения украинских военных. Они включали в себя:

обращение с огнестрельным оружием;

способы маскировки;

ориентирование на местности;

прикрытие и перемещение;

разведку и ряд других элементов.

По словам одного из собеседников, обучение включало в себя элементы тактических действий, которые должны укрепить способность Украины в отражении агрессии России.