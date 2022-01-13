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Разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 23:02
Разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Анна Полисученко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Он считает, что разведсообщество США не пришло к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Джейк Салливан также заявил, что угроза вторжения России в Украину остается высокой.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил Украине непоколебимую поддержку в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он заверил украинского коллегу в непоколебимой поддерже со стороны США.

Ранее мы писали, что США не рекомендуют американцам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России.

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