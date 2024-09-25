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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЦПД заінтригували заявою про бої у Курській області

Фото: український військовий у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Курській області є вдалі дії Збройних сил України. Росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"У Курській області є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори", - написав Коваленко.

За його словами, військове керівництво країни-агресора розуміє, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати у Курську область з інших напрямків ще більше сил.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже майже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Однак у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Днями стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

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