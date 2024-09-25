У ЦПД заінтригували заявою про бої у Курській області

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже майже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Однак у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Днями стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

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