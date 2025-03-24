ЦПД спростував вкид про викрадення працівниками ТЦК чоловіка з дитиною: відео постановочне

Україна спростувала фейкове відео про викрадення чоловіка з дитиною в Херсонській області. Мета цього вкиду - дискредитація мобілізаційного процесу та працівників ТЦК в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Ворожі Telegram-канали почали поширювати постановочне відео, на якому нібито зображено викрадення працівниками ТЦК та СП чоловіка з дитиною в Харківській області.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що цей фейк розповсюдив сайт російської мережі "Pravda" в Чехії, який активно поширює дискредитаційні матеріали про Україну.

"На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце зйомки, що є ознакою фейковості, крім того, персонажі на відео не виглядають природньо, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі крупні плани з дитячим візком", - наголосили в ЦПД.

Метою цього вкиду, за даними центру, є дискредитація працівників ТЦК та СП і мобілізаційного процесу в Україні. Примітно, що самі російські пропагандисти й самі вже почали спростовувати цей фейк.

Зауважимо, що Центр протидії дезінформації нагадав про мережу з 24 вебсайтів під назвою "Pravda", які Росія створила для поширення пропаганди на країни Європи. Варто зазначити, що усі ці вебсайти зареєстровані в Росії.