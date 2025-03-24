ЦПД спростував вкид про викрадення працівниками ТЦК чоловіка з дитиною: відео постановочне
Україна спростувала фейкове відео про викрадення чоловіка з дитиною в Херсонській області. Мета цього вкиду - дискредитація мобілізаційного процесу та працівників ТЦК в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Ворожі Telegram-канали почали поширювати постановочне відео, на якому нібито зображено викрадення працівниками ТЦК та СП чоловіка з дитиною в Харківській області.
Центр протидії дезінформації повідомляє, що цей фейк розповсюдив сайт російської мережі "Pravda" в Чехії, який активно поширює дискредитаційні матеріали про Україну.
"На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце зйомки, що є ознакою фейковості, крім того, персонажі на відео не виглядають природньо, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі крупні плани з дитячим візком", - наголосили в ЦПД.
Метою цього вкиду, за даними центру, є дискредитація працівників ТЦК та СП і мобілізаційного процесу в Україні. Примітно, що самі російські пропагандисти й самі вже почали спростовувати цей фейк.
Зауважимо, що Центр протидії дезінформації нагадав про мережу з 24 вебсайтів під назвою "Pravda", які Росія створила для поширення пропаганди на країни Європи. Варто зазначити, що усі ці вебсайти зареєстровані в Росії.
Нагадаємо, що українців з початку повномасштабної війни попереджають про масове поширення фейків. Зокрема, росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України.
Зауважимо, що на початку місяця Центр протидії дезінформації повідомляв, що у соцмережі X масово почали поширювати фейки про мобілізацію в Україні.
Раніше у мережі також поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі. Поліція спростувала це.
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